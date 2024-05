Nereținerea impozitelor sau contribuțiilor ne poate băga până la 5 ani la închisoare Legea Ciolacu-Ciuca (126/2024), care prevede scutirea evazioniștilor de pedeapsa cu inchisoarea, introduce o noua incriminare legata de nereținerea impozitelor sau contribuțiilor. Conform noilor prevederi, nereținerea acestor taxe și contribuții constituie infracțiune și se pedepsește cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda. Anexa relevanta se gasește in Legea 241/2005 privind prevenirea […] The post Nereținerea impozitelor sau contribuțiilor ne poate baga pana la 5 ani la inchisoare appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

