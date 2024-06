Stiri pe aceeasi tema

- Cum au pacalit un barbat si o femeie mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de colectie sau masini: Polițiștii din Ilfov au facut perchezițiiUn barbat si o femeie au fost retinuti de politistii din Ilfov dupa ce au pacalit mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de…

- Polițiștii din Ilfov au reținut joi, 9 mai, un barbat si o femeie, acuzați ca au inșelat mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de colectie sau masini de lux. Prejudiciul in acest caz este de aproximativ 1,5 milioane de lei, anunța IPJ Ilfov.In acest caz, polițiștii au facut doua perchezitii…

- București, 29 aprilie 2024. ISRA Design, una dintre cele mai inovatoare și de incredere studiouri de design interior din Romania, a avut onoarea sa prezinte in premiera, la prestigiosul eveniment Salone del Mobile din Milano 2024, prima colecție de mobili

- Parastasul de 40 de zile este cea mai importanta pomenire a morților, ziua in care sufletul se prezinta la judecata particulara. In aceasta zi se respecta o serie de tradiții și obiceiuri, iar unii oameni obișnuiesc sa dea de pomana mobilier. De ce se da de pomana mobila la parastasul de 40 de zile…

- Mobilier școlar in valoare de peste 9.000.000 lei pentru unitațile de invațamant din Targoviște! Suma este record, iar contractul este cel mai mare de acest tip care a vizat vreodata invațamantul targoviștean. Primarul Cristian Stan a semnat contractul care vizeaza dotarea cu mobilier a salilor de clasa,…

- Sculptura „Hidra” de Costin Ionita, care a fost de curand expusa la Iasi si vandalizata, una dintre piesele centrale ale evenimentului „Luna Sculptorilor Romani”, este scoasa la licitatie in 28 martie, anunta casa Artmark. Expozitia dedicata primei Licitatii de Sculptura de anul acesta, care cuprinde…

- Anunțam un nou eveniment ce aduce in fața publicului obiecte deosebit de rare: Licitația de Arta Istorica, ce cuprinde și o selecție de numismatica și piese din categoria „Militaria”. Evenimentul, care va avea loc in data de 26 martie, propune, inca de astazi, in expoziția deschisa publicului larg…

- ​Anunțam un nou eveniment ce aduce in fața publicului obiecte deosebit de rare: Licitația de Arta Istorica, ce cuprinde și o selecție de numismatica și piese din categoria „Militaria”. Evenimentul, care va avea loc in data de 26 martie, propune, inca de astazi, in expoziția deschisa publicului larg…