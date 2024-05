Legea Ciolacu-Ciuca (126/2024), promulgata recent de președintele Klaus Iohannis, are drept scop modificarea și actualizarea legislației privind combaterea evaziunii fiscale. Acest act normativ nu abordeaza doar aspectul penal al evaziunii fiscale, ci aduce și modificari semnificative in ceea ce privește utilizarea facturilor electronice (e-Factura). Conform prevederilor acestei legi, anumite acțiuni care vizeaza manipularea sau falsificarea […] The post Atenție! e-Factura te poate trimite la inchisoare appeared first on Puterea.ro .