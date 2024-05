Cum arată “caracatița” funcțiilor ocupate politic în primăria lui Nicușor Dan: dezvăluiri despre ”tentaculele” USR din PMB In mandatul lui Nicușor Dan ca edil al Capitalei, nu bucureștenii au avut de caștigat, caci proiectele și investițiile menite sa le rezolve problemele au lipsit. In schimb, o arata acte, declarații și documente ajunse in posesia jurnaliștilor, au profitat oamenii care l-au sprijinit in campania electorala. O mulțime de nume cu legaturi puternice cu […] The post Cum arata “caracatița” funcțiilor ocupate politic in primaria lui Nicușor Dan: dezvaluiri despre ”tentaculele” USR din PMB appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, Nicușor Dan promitea rezolvarea rapida a situației traficului infernal din Capitala prin aducerea unui specialist de la New York și matematica. Specialistul american amintit de actualul edil al Capitalei era Michael Horodniceanu, nascut și crescut in București, și care, in anii ’90, a fost…

- Prin intermediul unui comunicat de presa, Partidul Social Democrat (PSD) lanseaza acuzații la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, referitoare la presupusele legaturi cu Rusia ale unor apropiați ai acestuia. Partidul ii solicita lui Nicușor Dan sa ofere clarificari publice cu privire…

- Primaria Municipiului București are in administrare 19 parcuri și o suprafața nedeterminata de spații verzi. Inca de la preluarea mandatului de catre Nicușor Dan, lucrarile de intreținere, amenajare și modernizare s-au facut doar in caz de urgența și necesitate, fara o planificare in prealabil. Bucureștenii…

- Candidatul pentru funcția de primar al Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a emis declarații puternice in urma unor acuzații de implicare in donații controversate. Confruntat cu afirmațiile potrivit carora Nicușor Dan ar fi primit 5 milioane de euro din partea BitDefender, Piedone a raspuns ferm jurnaliștilor.…

- Cristian Popescu Piedone, actualul primar al sectorului 5 și candidat pentru postul de primar general al Capitalei, a emis un mesaj puternic pe platforma sociala Facebook, respingand ferm o presupusa cerere de „pomana” din partea primarului general. In postarea sa recenta, Piedone a subliniat angajamentul…

- Candidatul alianței PSD-PNL la Primaria generala a Capitalei, Catalin Cirstoiu, a lansat, marți, un nou atac la adresa primarului general Nicusor Dan, afirmand ca Bucureștiul a ajuns orașul in care orice pala de vant da peste cap totul, din cauza „lentorii, lipsei de eficiența” a actualului edil.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca Primaria va intra in blocaj din cauza neadoptarii unui buget si a mentionat ca este probabil ca in jur de 7.000 de salariati ai institutiei sa primeasca doar 25% din salarii la inceputul saptamanii viitoare

- Un candidat comun din partea PSD și PNL ar putea sa-i sporeasca, și nu sa-i scada șansele lui Nicușor Dan de a mai caștiga inca un mandat de primar general al Capitalei, a spus analistul politic Sarmiza Andronic in cadrul unei emisiuni la Antena3-CNN. „Vad, din declarațiile publice ale reprezentanților…