Preşedintele Iohannis a promulgat legea privind sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea preţului la energie suportat parţial din fonduri externe nerambursabile Actul normativ promulgat de catre seful statului aproba ordonanta de urgenta a Guvernului 75/2023, prin care este instituita modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului 166/2022, in sensul extinderii programelor operationale in derulare care sa contribuie la finantarea masurilor pentru acordarea sprijinului necesar populatiei vulnerabile pentru compensarea pretului la energie cu finantare din fonduri externe nerambursabile. Astfel, „sunt considerate vulnerabile categoriile de persoane si familii care au un venit pe membru de familie sub 2.000 de lei, la care se adauga si conditiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

