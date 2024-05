Stiri pe aceeasi tema

- Moarte cumplita pentru un tanar roman de doar 23 de ani. Robert Banica a sfarșit in Italia, in urma unui cumplit accident rutier. Tragedia s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in Villa Literno, provincia Caserta. Moarte dura a unui tanar roman in Italia. Mașina in care se afla a intrat in…

- Un roman in varsta de 20 de ani a avut parte de un sfarsit tragic, in Italia. Stefan Velea a murit in noaptea de Inviere, intr-un tragic accident de circulație. Mașina in care se afla a rupt balustrada unui pod și s-a prabușit in gol aproximativ zece metri, intr-o prapastie.

- Ionel Ververeș, un muncitor roman in varsta de 56 de ani, care era rezident in localitatea italiana Mezzolombardo din provincia autonoma Trento, și-a pierdut viața intr-un grav accident rutier petrecut astazi, 17 aprilie 2024, pe drumul provincial 235 din zona Interporto, Trento. Ciocnirea frontala…

- Inca un accident ingrozitor de masina a curmat viata a doi tineri. S-a intamplat in localitatea Dragoești din județul Valcea. In plus, o fata in varsta de 14 ani a fost grav ranita, fiind transportata de urgența la spital. Autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un alt vehicul și a fost…

- Un accident tragic in Italia. Un roman a avut parte de un sfarșit cumplit, in timp ce se afla pe propria motocicleta. Barbatul a intrat cu viteza intr-un copac, iar impactul i-a fost fatal acestuia. Oamenii legii fac cercetari la fața locului.

- O tragedie a avut loc in Italia, unde viața unui medic dedicat și respectat s-a incheiat brusc intr-un accident de neimaginat. Barbatul, care și-a dedicat cariera pentru a salva vieți, a fost spulberat de o mașina condusa de un tanar roman, in timp ce iși desfașura activitatea preferata și anume alergatul.

- In aceasta dimineața, pe DN 24A, in județul Vaslui, un tanar de 29 de ani s-a rasturnat cu mașina, in afara parții carosabile. Impactul a fost atat de puternic, incat trupul sau a fost aruncat 25 de metri, pe un camp. Medicii sosiți la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața.

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj. O tanara de 27 de ani s-a stins din viața, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac, iar mai apoi a ajuns in gardul unei case. Șoferița nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire și a murit pe loc.