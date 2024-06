Stiri pe aceeasi tema

- Tabara de la Tusa este o amintire, unitatea n-a fost redeschisa, iar Salajul intra și in vacanța de vara din acest an tot fara tabere școlare de stat, toate fiind inchise. Intenții, discuții, analize și promisiunile redechiderii acesteio tabere din Tusa au curs, anii au trecut, dar nu s-a intamplat…

- Proiectul de lege care permite Guvernului sa emita ordonanțe in timpul vacanței parlamentare a fost adoptat luni, 3 iunie, de Camera Deputaților. S-au inregistrat 170 de voturi pentru, 60 impotriva și doua abțineri. Proiectul de lege stabilește domeniile in care Guvernul poate emite ordonanțe pe perioada…

- Top 10 cele mai ieftine destinații de vacanța din Europa in 2024 au fost desemnate, in timp ce oamenii iși stabilesc concediile pentru vara acestui an. Iata unde poți calatori cu bani puțini. Orașele cele mai ieftine in care poți sa iți faci concediul anul acesta Capitala Romaniei, București, a fost…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Natalia Intotero, a anunțat, joi, ca anul acesta, elevii și studenții romani vor avea la dispoziție peste 15.000 de locuri gratuite in tabere. Astfel, sunt alocate 6.000 de locuri pentru studenti, 4.000 pentru tinerii cu dizabilitati, olimpici,…

- „Am auzit și eu ca și dvs. declarțiile publice ale dlui Ciuca și dlui Ciolacu. Consider ca e util sa facem asta cat mai repede. Legat de acuzațiile de incompatibilitate, nici eu, nici presa, ci ANI poate sa constate incompatibilitatea. Eu nu am facut nimic care sa-mi dea mie perspectiva ca sunt in stare…

- Planificarea unei vacanțe poate fi o provocare, dar daca știi exact ce aspecte sa iei in considerare, poți transforma procesul intr-o experiența placuta și lipsita de stres. In acest articol iți prezentam 5 lucruri de care sa ții cont cand iți planuiești vacanțele, pentru a te asigura ca ai parte de…

Ziua de 1 Mai inseamna gratar și mici, insa exista și alte posibilitați de a iți petrece Ziua Muncii, mai ales ca organizatorii de evenimente se intrec in oferte care mai de care mai interesante. Iata ce poți face de 1 Mai in București. Vacanța de 1 Mai la mare Romanii care vor sa iși

- „O lupta-i viața, deci te lupta Cu dragostea de ea, cu dor Oricare-ar fi sfarșitul luptei Ramai sa lupți ca ești dator” – George Coșbuc Am citit admirabila carte semnata de Acad. Prof. dr. Leon Danaila intitulata „Secretul longevitații creierului”, ed. Bookzone, București, 2023. Pomenitul autor e fiu…