Chiar urmează să ne drogăm copiii ca să nu se mai îngrașe în halul acesta?

În loc să încercăm să ne schimbăm groaznicul sistem alimentar am putea ajunge curând să-i lăsăm pe copii să se injecteze pentru a scăpa de probleme. Ceea ce ne-ar putea falimenta sistemul medical, notează The Telegraph. [citeste mai departe]