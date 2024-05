Stiri pe aceeasi tema

- Inca un accident ingrozitor de masina a curmat viata a doi tineri. S-a intamplat in localitatea Dragoești din județul Valcea. In plus, o fata in varsta de 14 ani a fost grav ranita, fiind transportata de urgența la spital. Autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un alt vehicul și a fost…

- Un accident tragic in Italia. Un roman a avut parte de un sfarșit cumplit, in timp ce se afla pe propria motocicleta. Barbatul a intrat cu viteza intr-un copac, iar impactul i-a fost fatal acestuia. Oamenii legii fac cercetari la fața locului.

- Un alt eveniment rutier a avut loc marți, 26 martie, in jurul orei pranzului, in Argeș. Este vorba despre un autoturism care s-a rasturnat in comuna Poiana Lacului. Autoturismul a ieșit in afara parții carosabile și a izbit un copac, pe care l-a rupt. La fața locului au fost mobilizați pompierii de…

- In urma unei explozii la o roata, un TIR a lovit o mașina, care a cazut de pe viaduct in apropierea terasamentului caii ferate, pe Centura Avrigului, din județul Sibiu. Incidentul s-a soldat cu trei victime.

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj. O tanara de 27 de ani s-a stins din viața, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac, iar mai apoi a ajuns in gardul unei case. Șoferița nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire și a murit pe loc.

- Un accident cumplit s-a produs in Dolj, luni dimineața. Un barbat in varsta de 34 de ani s-a stins din viața, dupa ce s-a rasturnat cu mașina dincolo de partea carosabila. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața acestuia.

- Accident tragic la Singerei. Un șofer de 61 de ani a decedat dupa ce a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit de un copac. Barbatul s-a stins in timp ce medicii ii acordau primul ajutor medical.

- Un tanar de 25 de ani, in stare de ebrietate alcoolica avansata și fara permis de conducere a derapat cu mașina de pe traseu și s-a tamponat intr-un copac. In rezultat, pasagera de 17 ani din mașina acestuia a decedat la fața locului.