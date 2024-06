Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Italia. Jean Daniel Pession, in varsta de 28 de ani, component al echipei de Cupa Mondiala a Italiei, specializat in schi viteza, a murit alaturi de prietena sa, intr-un accident pe munte. Cei doi au cazut de la peste 600 de metri, scrie observatornews.ro .

- Sorin Grindeanu a ajuns luni la Pascani, pe santierul autostrazii Moldovei, in zona nodului de legatura dintre A7 si A8, el oferind detalii privind stadiul lucrarilor pe cele doua autostrazi. ”In ce priveste A8, exista unele semne de intrebare si e normal sa le aiba unii. A8 ramane proiect prioritar…

- Un roman de 30 de ani s-a atins din viața in Italia, in urma unui accident ingrozitor. Barbatul se afla la volanul mașinii, iar impactul cu un camion i-a fost fatal. In aceeași mașina cu el se afla un alt roman, care a fost transportat de urgența la spital. Mașina in care se aflau a fost distrusa.

- Un barbat in varsta de 38 de ani și-a pierdut viața intr-un accident cumplit care a avut loc pe Autostrada A1, dupa ce s-a izbit intr-un parapet. Toți șoferii care trec prin acea zona dau vina pe autoritați. Problema este una bine cunoscuta. Șoferul a fost strapuns de un parapet Imagini groaznice pe…

- Accident tragic in statul Michigan din SUA. O femeie care s-a urcat bauta la volan a intrat cu mașina intr-un club unde se ținea o zi de naștere. Doi copii au murit și mai multe persoane au fost grav ranite.

- O fetița de 5 ani a murit, luni seara, in urma unui accident produs in județul Valcea. In accident au fost implicate doua mașini și trei persoane. Doua mașini s-au ciocnit in localitatea Mihaești.

- Un accident tragic in Italia. Un roman a avut parte de un sfarșit cumplit, in timp ce se afla pe propria motocicleta. Barbatul a intrat cu viteza intr-un copac, iar impactul i-a fost fatal acestuia. Oamenii legii fac cercetari la fața locului.

- Un roman a avut parte de un sfarșit tragic in Italia. A ars de viu intr-un incendiu in spital, despre care se crde ca el l-ar fi produs. Flacarile au izbvucnit dupa ce el și-ar fi aprins o țigara in salonul in care internat. Trupul sau a fost gasit carbonizat.