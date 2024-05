Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Calin nu mai are liniște de cand știe ca fiul ei este de negasit. Au trecut deja ani buni de cand, pe atunci copil, a disparut. Intre timp, mama lui spune ca de vina ar fi fost un tractorist, care ar fi dat peste el, dar nici in prezent nu se știe cu adevarat ce s-a intamplat cu el.

- Familia lui Costel Corduneanu trece prin momente grele. Vineri s-au implinit doua saptamani de cand interlopul a fost inmormantat, iar cei dragi iși revin cu greu dupa moartea lui. Aceasta perioada este și mai dificila, asta pentru ca este și primul Paște fara cel mai important lider al clanului. Ieri,…

- "Este o autosesizare a Parchetului impotriva lui Silvestru Sosoaca si s-a inceput urmarirea in cazul lui.Sunt foarte multe probe depuse de mine, foarte multe filmari cu violentele, mai ales dupa ce instanta l-a condamnat pentru ultraj.Nimeni nu are dreptul sa hartuiasca, nici macar pe internet, nicio…

- In urma cu mai mult timp, Bella Santiago a trecut prin momente de panica chiar in timp ce se afla pe scena. Artista ne-a vorbit, in exclusivitate, despre clipele pe care le-a traversat in cadrul unui concert. Ce i s-a intamplat cantareței.

- La scurt timp dupa ce și-a strans, din nou, copilul in brațe, tatal lui Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani care a disparut in judetul Botosani, a facut primele declarații. Barbatul a dorit sa le mulțumeasca tuturor pentru ajutorul oferit.

- Dana Roba lamurește cum stau lucrurile, dupa ce s-a spus ca iubitul ei, Beniamin, cel cu care formeaza un cuplu de aproape un an, s-ar folosi de banii make-up artistei pentru a juca la pacanele. Mai mult, oamenii vorbeau cum ca cei doi s-ar fi și desparțit și ca mai tot timpul e cearta in relația lor.…

- Șoferul care a ucis un polițistul local intr-un accident auto petrecut in Cisnadie, județul Sibiu, anunța ca a fugit din țara. ”Nu am mai suportat psihic. Am fost amenințat”, a spus el intr-un dialog cu jurnaliștii de la Turnul Sfatului. Acesta este cetațean german de origine romana, iar in noaptea…

- Ion a plecat la munca in Austria la jumatatea lunii ianuarie, iar la doua zile distanța a fost gasit mort. Acum, familia vrea sa afle ce s-a intamplat cu adevarat, asta dupa ce ar fi murit in condiții suspecte.