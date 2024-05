Stiri pe aceeasi tema

- Familia lui Tzanca Uraganu și a Alinei Marymar trece prin momente grele, dupa moartea lui Lucas. Nepotul brunetei, pe care l-a considerat mereu propriul copil, a fost inmormantat in urma cu cateva zile, iar ieri, in noaptea de Inviere, a fost, din nou, la locul de veci.

- Au trecut doua saptamani de cand a fost inmormantat Costel Corduneanu, iar familia poate accepta cu greu ca interlopul nu mai este alaturi fizic. Au fost momente cumplite pentru soție și copiii lui: Costel Corduneanu și-ar fi sarbatorit ziua de naștere pe 23 aprilie și va fi primul Paște fara cel mai…

- Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a anunțat modificari ale programului mijloacelor de transport in comun, in minivacanța de Paște.Astfel, in perioada 01.05 – 06.05.2024 autobuzele vor circula dupa urmatorul program:In zilele de 1, 5 și 6 mai circulația se va desfașura intre orele 6:00 – 23:00,…

- Cine va fi noul 'stapan al Moldovei'? Adrian 'Beleaua' Corduneanu da carțile pe fața dupa moartea fratelui mai mareFratele mai mic al regretatului Costel Corduneanu, Adrian „Beleaua” Corduneanu, a dezvaluit ce se va intampla dupa moartea liderului interlop.Dupa ce Costel Corduneanu a murit,…

- Astazi ar fi trebuit sa fie motiv de sarbatoare in familia lui Costel Corduneanu. Interlopul ar fi implinit 55 de ani, iar familia a fost la mormantul lui. Soția lui, Grațiela, și fiica lor iși revin cu greu din șocul pierderii.

- Familia lui Costel Corduneanu iși revine cu greu, dupa ce interlopul a fost inmormantat vineri. Rudele vor sa ii pastreze vie amintirea și spun ca, deși nu le mai este alaturi fizic, in familia lor, liderul va ramane tot Costel Corduneanu.

- Costel Corduneanu a fost inmormantat vineri cu mare fast, dupa trei zile de priveghi in care sute de persoane au venit și s-au rugat pentru sufletul lui. Au fost momente emoționante in ziua in care a fost condus pe ultimul drum: Adrian „Beleaua” Corduneanu a facut pace cu fratele lui, Petronel, iar…