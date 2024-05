Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Calin susține ca un tractorist are legatura cu noaptea in care fiul ei a disparut. Chiar au trecut ani buni de atunci, nici in prezent nu se știe ce s-a intamplat cu el. Barbatul acuzat de familia lui face lumina și spune ca nu are vreo legatura cu cele intamplate.

- Anghel Marius a disparut dupa o cearta cu iubita. Nimeni nu mai știe nimic de cei doi, dupa ce au plecat la munca in strainatate. Ce a marturisit mama tanarului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Moartea poetului pare desprinsa din filmele polițiste! Victor a disparut in luna decembrie a anului trecut, iar nepotul l-a cautat foarte mult. Zilele trecute, trupul neinsuflețit al unchiului a fost gasit aproape de casa, iar indiciile de la fața locului duc spre ipoteze șocante. Lucian, nepotul poetului,…

- Familia Alinei, tanara ucisa in Mangalia și abandonata intr-o valiza de prietena ei cea mai buna, tuna și fulgera! Loredana Atanasoaie are șanse sa primeasca o condamnare de 7 ani de inchisoare, iar mama victimei vrea sa faca dreptate! Familia ei a facut declarații halucinante, conform carora Loredana…

- La scurt timp dupa ce și-a strans, din nou, copilul in brațe, tatal lui Radu Ayan, baiețelul in varsta de 2 ani care a disparut in judetul Botosani, a facut primele declarații. Barbatul a dorit sa le mulțumeasca tuturor pentru ajutorul oferit.

- Ion a plecat la munca in Austria la jumatatea lunii ianuarie, iar la doua zile distanța a fost gasit mort. Acum, familia vrea sa afle ce s-a intamplat cu adevarat, asta dupa ce ar fi murit in condiții suspecte.

- Ieri, Anișoara și fiul cel mare al profesorului disparut au aflat ca vor mai ramane sub control judiciar, masura prelungita pentru inca doua luni. Bogdan susține, in continuare, nu are vreo vina nici el, nici mama lui, care este acuzata inclusiv de familia barbatului ca l-ar fi ucis.

- Un nou caz șocant a fost povestit astazi, pe data de 14 februarie 2024, la Acces Direct! Doina a disparut in urma cu 6 luni! Cei 6 copii ai ei se afla intr-o situație disperata și o cauta zilnic. Femeia a fost luata cu o mașina neagra, iar de atunci nu s-a mai intors acasa. Iata ce au transmis copiii…