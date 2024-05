Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care s-a dat drept cetațean turc, trimis in judecata pentru un furt comis la Aiud. Cum și-a ademenit victima La aproape trei ani de la comiterea unui furt, pe o strada din Aiud, un barbat din București a fost trimis in judecata. In data de 22 mai 2024, magistrații Judecatoriei Aiud au admis…

- Judecatoarea Ioana Ancuta Popoviciu din dosarul lui Vlad Pascu continua sa atraga atenția cu intrebari șocante și o atitudine controversata. La ședința recenta, aceasta a intrebat un supraviețuitor al impactului provocat de Pascu in localitatea 2 Mai daca era prezent la momentul accidentului. O intrebare…

- Un barbat de 38 de ani, din judetul Arad, este cercetat penal, fiind acuzat de tentativa de omor. Acesta l-ar fi lovit pe un alt barbat in zona capului, victima avand nevoie de aproximativ doua luni de spitalizare, potrivit news.ro

- O inregistrare revoltatoare cu Ancuța Popoviciu a fost publicata. Momentul, povestit aproape in lacrimi de parinții tinerilor uciși de Vlad Pascu in urma cu cateva saptamani, este greu de ascultat. Cum a reacționat judecatoarea dupa ce l-a strigat in sala de judecata pe Sebastian, neștiind ca in dosarul…

- Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecatoria Baia Mare. The post SCANDAL IN POLIȚIA RUTIERA Trei agenți trimisi in judecata pentru falsificarea actelor de sancționare first appeared on Informatia Zilei .

- Politistii din Gorj au deschis o ancheta dupa ce Dan Ilie Morega a lovit, vineri, o jurnalista. Apoi, fostul prefect i-a amenintat pe ziaristi ca vor raspunde penal. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Gorj au anuntat ca au fost sesizati despre faptul ca o femeie a fost agresata de un…

- Un scandal a izbucnit, astazi, in jurul orei 13.00, pe o strada din Orșova, județul Mehedinți, in urma caruia un tanar a fost taiat in zona antebrațului. Poliția municipiului Orșova a fost sesizata de un barbat ca pe strada Ștefan cel Mare ar fi avut loc un conflict. Potrivit IPJ Mehedinți, intre doi…

- Scandal provocat de un muzeu arta australian din cauza unei expoziții rezervate exclusiv femeilor. Reprezentanții muzeului au fost dați in judecata de un barbat, care acuza muzeul de discriminare.