Deși programate a se finaliza in 2030 și 2031, reactoarele 3 și 4 ar putea fi gata abia in 2035, a anunțat Ministerul Energiei. Cum din 2032 Romania s-a angajat sa scoata, definitiv, carbunele, sistemul energetic ramane in aer, agravandu-se problemele deja existente. Proiectul noii Strategii Energetice vorbește, in premiera, despre dezechilibrele provocate de regenerabilele