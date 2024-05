Stiri pe aceeasi tema

- Președintele chinez Xi Jinping a ajuns miercuri seara in capitala Ungariei și se va intalni joi cu premierul Viktor Orban cu care va discuta despre razboiul din Ucraina si proiecte de infrastructura, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Budapesta este un partener comercial important pentru Beijing…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat duminica seara intr-o intervenție pentru B1 TV ca este foarte greu de realizat reintroducerea armatei obligatorii, pentru ca in prezent exista o armara profesionista in Romania care are toate mecanismele procedurale construite pentru…

- ”Un ministru la Finante, precum Marcel Bolos… sigur, cea de-a doua profesie este cea de preot, deci el poate sa propovaduiasca, dar de regula ministrul de Finante nu este iubit…si nici nu trebuie sa fie iubit. Ministrul de Finante trebuie sa fie ca in familie, acel membru al familiei, decident in familie,…

- ”Am discutat cu premierul, este vorba de platile care s-au facut la inceputul anului, care veneau pe contractele din luna decembrie si un lucru bun in aceasta chestiune, pentru ca aici vin datele de la Ministerul de Finante, sunt colectarile la buget, iar pe sumele colectate rezulta foarte clar ca este…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat luni, despre deficit, ca este vorba de platile care s-au facut la inceputul anului, care veneau pe contractele din luna decembrie. El a mai spus ca, din datele Ministerului Finantelor, pe sumele colectate rezulta foarte clar ca este prima data cand se indeplineste…

- ”Discutam de Schengen. Intr-adevar, arata frumos, suna frumos terminalul Schengen, incepand cu 31 martie, asa cum zburam de la Timisoara la Bucuresti si viceversa, tot asa vom putea sa zburam la Munchen, Paris. Aceasta este relevanta apartenentei la spatiul Schengen”, a declarat presedintele Senatului,…

- Suntem in echipa si acest lucru subliniaza ca lucrurile durabile se fac doar in echipa. Ne aflam pe Autostrada A7, autostrada care reprezinta un vis al cetatenilor din zona de est a tarii, pentru zona Moldovei. Este un obiectiv care se realizeaza cu bani europeni si aici vedem cat de importanta este…

- ”Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli de judecata. Dupa noua ani de proces, acest dosar se inchide printr-o decizie definitiva si executorie”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Nicolae Ciuca. Presedintele…