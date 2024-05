Stiri pe aceeasi tema

- Scemtovici & Benowitz Gallery invita publicul vineri, 17 mai 2024, ora 18:00, in spațiul din Jean Louis Calderon nr. 34, la vernisajul expoziției AD INFINITUM semnata de artista vizuala Andrea Nagy. Expoziția curatoriata de Madalina Mirea reunește lucrari

- VINERI: Expoziția de carți artistice „Galerii de buzunar”, semnata de Elena Cristea, la Sala Unirii din Alba Iulia Muzeul Unirii din Alba Iulia gazduiește vineri, 12 aprilie, vernisajul expoziției de carți artistice „Galerii de buzunar” semnata de Elena Cristea. Vernisajul va avea loc de la ora 17:30,…

- Iubitorii de mașini vechi, clasice, sunt invitați in data de 11 mai, in intervalul 11 – 14, la o noua ediție a evenimentului „Retro Parada Primaverii”. Expoziția este organizata și in aceasta primavara de Asociația Retromobil Salaj, Retromobil Club Romania și Primaria Zalau. Piața Iuliu Maniu din Zalau…

- La Galeria de arta „Zamca" va avea loc vineri, 15 martie 2024, la ora 13:00, vernisajul expoziției de pictura „Ecouri din atelier", expoziție semnata de Iolanda Badaluța. Curator: Mihai Panzaru - PIM. Critic de arta: drd. Delia-Ioana Leizeriuc. Artista Iolanda Badaluța a ...

- Expoziția „ReCreativ", semnata de artistul Gelu Gherman, la Galeria Zamca Iubitorii de arta pot sa viziteze, pana pe 7 martie, la Galeria de arta „Zamca", expoziția „ReCreativ", semnata de artistul Gelu Gherman. Galeria de arta „Zamca" (in ...

- Iubitorii de arta pot sa viziteze, pana pe 7 martie 2024, la Galeria de arta „Zamca", expoziția „ReCreativ", semnata de artistul Gelu Gherman. Vernisajul expoziției a avut loc luni, 26 februarie 2024, și a fost o adevarata sarbatoare culturala, cu public numeros, cu ...

- La Galeria de Arta Zamca va avea loc luni, 26 februarie 2024, la ora 17:15, vernisajul expoziției „ReCreativ", semnata de artistul Gelu Gherman. Sub indrumarea atenta a curatorului Mihai Panzaru - PIM și cu o prezentare a criticului de arta drd. Delia Ioana-Leizeriuc, referent la ...

- Iubitorii de arta sunt invitați la vernisajul expoziției de grafica, semnata Ionuț Fuscel, care are loc pe data 15 februarie 2024, la Muzeul Golești. Citeste și Simpozion „ALEXANDRU DAVILA – 162 de ani de la naștere” Din activitatea artistul plastic: