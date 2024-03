Stiri pe aceeasi tema

- Adolescența este un tavalug de emoții, de stari, de manifestari care „ii lovește” pe parinți in moalele capului și ii obliga sa se trezeasca repede la realitate. Și pentru ca de multe ori pare ca parintele și copilul nu mai vorbesc aceeași limba, unii incearca sa se apuce de citit carți, sa ințeleaga…

- Locația: Biblioteca Naționala a Romaniei, Bulevardul Unirii nr 22, nivel mezanin (in centru-dreapta) Bucuresti 030823. Reprezentata prin domnul profesor universitar dr. Adrian Cioroianu, director al BNR. Perioada: 12 martie – 4 mai 2024. Program de vizitare: Expoziția este deschisa publicului de luni…

- In timp ce in țari europene, dar și in Statele Unite, procedura e interzisa sau puternic ingradita, Franța inscrie in Constituție dreptul la avort. Reunit luni, 4 martie, in congres la Versailles, parlamentul francez a votat in favoarea inscrierii in Constituție a dreptului la intreruperea voluntara…

- Sursa: dnsc.ro Gruparea Lazarus (alias Hidden Cobra) afiliata statului Nord-Coreean exploateaza activ o vulnerabilitate de tip Zero-Day in sistemul de operare Windows pentru a compromite datele utilizatorilor. Vulnerabilitatea identificata ca CVE-2024-21338 afecteaza driverul AppLocker al Windows…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfașurat o acțiune de control la operatorul economic, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA Paris,sucursala București, care a anunțat demararea procedurilor de sistare a operațiunilor din Romania ale diviziei de consumer finance, Cetelem, incepand…

- Sursa: dnsc.ro In cursul nopții de 11 spre 12 februarie 2024 a avut loc un atac cibernetic de tip ransomware asupra companiei Romanian Soft Company (RSC) www.rsc.ro care dezvolta, administreaza și comercializeaza sistemul informatic Hipocrate (alias HIS). Conform datelor DNSC, atacul a perturbat activitatea…

- China Media Group (CMG) a organizat in 7 februarie a cincea repetiție generala, adica ultima, a Galei Sarbatorii Primaverii 2024. Programele prezentate in studioul principal din Beijing și cele patru studiouri din Shenyang, Changsha, Xi’an și Kashgar sunt sincronizate, urmand sa fie apreciate de spectatorii…

- Poezia clasica și moderna romaneasca a binecunoscuților poeți Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George Coșbuc, Nichita Stanescu, Marin Sorescu a putut fi ascultata luni, 15 ianuarie 2024, in Salonul Auriu de la Palatul Behague, in lectura marilor actori Emilia Popescu și Mihai Malaimare.…