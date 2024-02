Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, vineri, lista intermediara numarul 2 a proiectelor admise la finanțare in cadrul apelului de proiecte „Digitalizarea IMM-urilor Grant de pana la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”,…

- Organizațiile neguvernarmentale (ONG) din Romania vor putea obține fonduri nerambursabile de cate 25.000-70.000 EUR, sa-și cumpere calculatoare, softuri și alte mijloace IT, printr-o noua linie de finanțare care urmeaza sa se deschida in anul 2024, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența…

- Continuam in ritm accelerat investițiile din fonduri europene in sistemul energetic național cu un nou program de finanțare in valoare de 62 milioane euro: Investiția 5 din PNRR: Asigurarea eficienței energetice in sectorul industrial. S-a dat deja startul la competiție. In cadrul apelului pot aplica…

- ANUNȚ DE FINALIZARE A IMPLEMENTARII PROIECTULUI RODIS TRANSILVANIA SRL, cod de identificare fiscala RO 28457380, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J6/301/2011, cu sediul in Oras Beclean, Strada CLOSCA, Nr. 36, camera 2, Judet Bistrita-Nasaud, a derulat incepand cu data de 06.03.2023 și a…

- MADR va lansa in data de 20 decembrie 2023 doua sesiuni de finanțare pentru intervenții din cadrul PS PAC 2023-2027, astfel: Sesiunea se va desfașura in intervalul: 20 decembrie 2023, ora 9.00 – 30 aprilie 2024, ora 16.00. Alocarea financiara pentru sesiunea de depunere proiecte este de 224.610.728…

- Tailent, o companie romaneasca de tehnologie RPA, a furnizat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) soluția pentru automatizarea operațiunilor apelului „Digitalizarea IMM-urilor Grant de pana la 100.000 euro pentru adoptarea tehnologiilor digitale” din cadrul PNRR. Tailent Automation…

- CNIPMMR solicita sa fie adoptat de urgența PACHETUL DE PROGRAME PENTRU SUSȚINEREA IMM-URILOR, avand in vedere ca acestea sunt cel mai afectate, in contextul actual, marcat de: – discuțiile din spațiul public privind reforma fiscala; – consecințele razboiului din Ucraina, in special afectarea micilor…

- ANUNȚ DE FINALIZARE A IMPLEMENTARII PROIECTULUI CATERPILAR TRANSILVANIA SRL, cod de identificare fiscala RO 28450161, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J6/298/2011, cu sediul in Sat Reteag, Comuna Petru Rares, Str. GARII, Nr. 785, camera 2, Județ Bistrita-Nasaud, a implementat incepand cu…