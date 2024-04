Stiri pe aceeasi tema

- Actionarul majoritar al companiei Rosia Montana Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat in judecata Oficiul Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul Alba, ANAF, dar si compania RMGC, in cadrul careia este asociat. Ce contesta Gabriel Resources? Sechestrul pus pe actiuni, in contul datoriei…

- Continue reading Gabriel Resources si Rosia Montana Gold Corporation, acțiuni in instanțe prin care contesta sechestrul pus de autoritatile romane in urma pierderii procesului intentat Statului Roman at Info real.

- Actionarul majoritar al companiei Rosia Montana Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat in judecata Oficiul Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul Alba, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), dar si compania RMGC, in cadrul careia este asociat. Gabriel Resources contesta sechestrul…

- Actionarul majoritar al companiei Rosia Montana Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat in judecata Oficiul Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul Alba, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), dar si compania RMGC, in cadrul careia este asociat. Gabriel Resources contesta sechestrul…

- Actionarul majoritar al companiei Rosia Montana Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat in judecata o serie de instituții romane. Canadienii contesta sechestrul pus pe actiunile RMGC in contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care Gabriel Resources o are fata de Statul Roman, reprezentand…

- Coafezele, cosmeticienele și alți angajați din industria infrumusețarii care lucreaza pe cont propriu au intrat in atenția ANAF. Fiscul a inceput un program de „informare” pentru a le determina sa-și declare veniturile ca sa fie impozitate. Agentia Nationala de Administrare Fiscala deruleaza, la nivel…

- Marcel Boloș, ministrul Finanțelor Publice, a declarat luni seara ca iși dorește ca Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa se militarizeze, adica sa funcționeze dupa reguli militare, cu ierarhie și comanda specifice acestor structuri. Mai mult, ministrul dorește ca inspectorii Fiscului…

- Autoritațile fiscale considera ca domeniile cu risc ridicat de nedeclarare a veniturilor obținute sunt tranzacționarea criptomonedelor, activitațile de infrumusețare și promovarea in spațiul online a anumitor produse, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța Deloitte Romania. In ultimii…