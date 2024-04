Stiri pe aceeasi tema

- Companiile Roșia Montana Gold Corporation (RMGC) și Gabriel Resources au contestat rezoluția Oficiului Registrului Comerțului (ORC) de pe langa Tribunalul Alba prin care a fost pus sechestru pe acțiunile RMGC. Sechestrul a fost aplicat in contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care…

- Premierul Marcel Ciolacu, intrebat despre informația potrivit careia ANAF a pus sechestru pe acțiunile companiei Gabriel Resources, raspunde: „Iși face datoria. Am caștigat un proces, au pornit procedurile legale”.

