Stiri pe aceeasi tema

- Viața pe Marte? O serie de roci imprastiate pe o straveche linie a unui tarm de pe Marte arata ca Planeta Rosie ar fi fost mult mai asemanatoare Terrei decat au crezut oamenii de stiinta, conform unui studiu publicat in jurnalul JGR Planets, transmite marti Live Science. Rocile, descoperite de roverul…

- O serie de roci imprastiate pe o straveche linie a unui tarm de pe Marte arata ca Planeta Rosie ar fi fost mult mai asemanatoare Terrei decat au crezut oamenii de stiinta, conform unui studiu publicat in jurnalul JGR Planets, transmite marti Live Science.

- Elon Musk iși dubleaza angajamentul fața de colonizarea planetei Marte. Intr-un discurs ținut la instalația Starbase a SpaceX din Boca Chica, Texas, el a prezentat o actualizare a modului in care progresele inregistrate de racheta Starship a companiei și scaderea drastica a costurilor de lansare ar…

- NASA a desemnat trei companii pentru a dezvolta un vehicul pe care astronautii agentiei spatiale americane sa il foloseasca in viitoarele lor misiuni pe Luna, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Cele trei companii private selectate sunt Intuitive Machines, Lunar Outpost si Venturi Astrolab, iar valoarea…

- Aproape in fiecare zi, noi, pe Pamant, primim o imagine uluitoare a terenului de pe Marte, trimisa de un rover. Dar, priveliștea din spațiu poate fi și ea destul de uimitoare. Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) tocmai a trimis o imagine sugestiva a lui Curiosity in timp ce urca pe o creasta abrupta de…

- Agentia spatiala americana (NASA) a anuntat ca este in cautarea a 4 voluntari motivati pentru o simulare de un an a vietii pe Marte . Incepand din primavara anului 2025, 4 voluntari vor petrece 12 luni in cadrul simularii „Mars Dune Alpha”, ce se va desfasura la Houston, Texas. Situl masoara 160 de…

- Incepand din primavara anului 2025, 4 voluntari vor petrece 12 luni in cadrul simularii "Mars Dune Alpha", ce se va desfasura la Houston, Texas. Situl masoara 160 de metri patrati si este modelat dupa conceptul unei statii de cercetare de pe planeta Marte. Statia de cercetare va fi o constructie modulara,…