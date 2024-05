VIDEO. Momentul în care un meteorit s-a dezintegrat și a luminat cerul în nuanțe de albastru Spectacol pe cerul Europei. Un meteorit albastru a brazdat atmosfera pe o distanta de sute de kilometri in Spania si Portugalia. A avut un metru in diametru, spun specialistii. Iar stralucirea a fost aproape ca cea a soarelui, transformand noaptea in zi.Bolidul spectaculos, care a bagat in sperieti martorii, s-a dezintegrat in aer. Mii de […] The post VIDEO. Momentul in care un meteorit s-a dezintegrat și a luminat cerul in nuanțe de albastru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un meteorit a facut lumina in toiul nopții in Spania și Portugalia. Mii de oameni au surprins momentul in care meteoritul s-a dezintegrat și a luminat cerul in nuanțe de albastru. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale.

- Potrivit primelor informații, un meteorit a fost observat pe cerul Spaniei și Portugaliei sambata seara, uimind cetațenii cu culoarea sa albastra și stralucitoare. Conform datelor, a fost surprins momentul in care un meteorit albastru “cade” peste Portugalia și Spania, iar martorii spun ca s-a facut…

