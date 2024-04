Previziunea lui Musk: Momentul când AI va depăși cel mai inteligent om Elon Musk, CEO și acționar majoritar al Tesla, a prezis luni dezvoltarea unei inteligențe artificiale (AI) mai inteligente decat cel mai inteligent om, probabil pana anul viitor sau pana in 2026. Intr-un interviu acordat pe platforma X, pe care o controleaza, Musk a mai afirmat ca inteligența artificiala este limitata de disponibilitatea energiei electrice și […] The post Previziunea lui Musk: Momentul cand AI va depași cel mai inteligent om appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

