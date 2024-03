Stiri pe aceeasi tema

- Patru astronauti, dintre care un suedez, un italian si primul turc care a ajuns in spatiu, au revenit pe Pamant vineri, la sfarsitul unei misiuni private de 18 zile la bordul Statiei Spatiale Internationale.

- India intenționeaza sa trimita in spațiu robotul cu numele Vyommitra in al treilea trimestru al anului 2024. Acest lucru a fost anunțat de ministrul de stat Jitendra Singh, care are in supraveghere industriile nucleare și spațiale in guvernul țarii. Potrivit acestuia, sarcina robotului astronaut va…

- Elicopterul Mars Ingenuity al NASA, primul vehicul care a realizat un zbor motorizat și controlat pe o alta planeta, și-a incheiat misiunea, dupa ce una dintre elicele sale s-a defectat in timpul celui de-al 72-lea zbor al sau, a anunțat joi NASA, citata de Reuters.Ingenuity a ajuns pe Marte in februarie…

- Oamenii de știința care opereaza sonda Mars Express a celor de la ESA (European Space Agency) spun ca au descoperit depozite de gheața uriașe sub suprafața planetei Marte. Conform estimarilor, acestea au o grosime de aproximativ 3,7 kilometri, ceea ce inseamna ca ar putea umple Marea Roșie de pe Pamant,…

- NASA a pierdut contactul cu micul sau elicopter Ingenuity de pe Marte, chiar in momentul in care acesta efectua cel de-al 72-lea sau zbor, a anuntat agentia spatiala americana, precizand ca se cauta o modalitate de a restabili comunicarea, relateaza agentia Belga.Elicopterul, care seamana cu o drona…

- In mesajul pe care l-a transmise de Craciun, Regele Charles al Marii Britanii a vorbit despre importanța bunatații, compasiunii și a grijii fața de mediu. Majestatea Sa a apelat la oameni sa ii ajute pe cei mai puțin norocoși in timpul unui context economic dificil și al unui conflict global.

- Oamenii de știința au descoperit un nou ecosistem de lagune pe intinderile vaste de sare din Puna de Atacama, un platou arid din Argentina. Sub apele lagunelor se ascund stromatoliți uriași care ar putea oferi o imagine noua despre cele mai vechi forme de viața de pe Pamant și, poate, chiar și de pe…

- Dupa aproximativ 8 ore de munca asidua, pompierii suceveni au reusit sa ajunga la persoana surprinsa de un mal de pamant, in localitatea Pojorata. Aceasta este constienta si cooperanta, anunta IGSU. Evenimentul s a produs astazi, in jurul amiezii, cand trei barbati lucrau pentru curatarea unei fantani,…