Stiri pe aceeasi tema

- Hatice și Simona au devenit prietene in sezonul 7 Mireasa, iar aceasta prietenie continua și in afara competiției. Simona se confrunta cu neplacerile desparțirii, iar prietena ei i-a transmis un mesaj de susținere.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul ca Rusia este practic pregatita pentru un razboi nuclear si ca, daca SUA trimit trupe in Ucraina, un astfel de demers va fi considerat o escaladare semnificativa a razboiului, informeaza Reuters.

- Lino Golden și Delia Salchievici au o relație frumoasa de doi ani. Artistul i-a facut o urare speciala iubitei sale cu ocazia zilei de naștere. Cu toate ca aniversarea este maine, pe 11 martie, și-a dorit sa fie primul care o felicita și i-a transmis cele mai profunde sentimente pe care le are.

- O societate civilizata si care prospera este aceea in care fiecare femeie are posibilitatea sa isi urmeze visurile si obiectivele, afirma presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, intr un mesaj transmis vineri de Ziua Femeii. O societate civilizata si care prospera este aceea in care fiecare femeie are…

- Mioara Roman, mama Oanei Roman, s-a stins din viața in cursul zilei de 23 februarie 2024. Oana Roman a transmis un mesaj la care urmaritorii au reacționat imediat. Unde va fi inmormantata Mioara Roman.

- Romania a fost alaturi de Ucraina inca din primele momente ale invaziei ruse și a facut eforturi constante și substanțiale pentru a veni in sprijinul țarii vecine, precum și a populației grav afectate, a transmis Guvernul Romaniei, in aceasta dimineața, cand se implinesc doi ani de la inceputul agresiunii.…

- Opozantul rus, Alexei Navalnii, a acuzat, in ultimul sau mesaj, ca șefii coloniei penale in care era incarcerat incearca sa „doboare recordul” de lingușire pe langa președintele Vladimir Putin și ca tocmai l-au trimis pentru inca 15 zile intr-o celula de pedeapsa, scrie hotnews.ro .

- Donald Trump a cistigat, marti seara, alegrile primare republicane din statul New Hampshire in fata rivalei sale Nikki Haley, deschizind calea catre nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidentiale din noiembrie impotriva lui Joe Biden. Potrivit proiectiilor televiziunii americane,…