Stiri pe aceeasi tema

- Tragediile se țin lanț pentru familia lui Gabi Stangau! Dupa ce regretatul artist s-a stins din viața luna trecuta, familia a primit inca o veste trista. Bunica artistului a parasit și ea aceasta lume, iar intreaga familie este in stare de șoc. Iata mesajul transmis de soția regretatului violonist!

- Dupa ce și-a pierdut fiul intr-un accident de ATV, acum mama lui Gabi Stangau iși plange și soacra. Cele doua aveau o relație apropiata, mai ales ca femeia care i-a dat viața violonistului a ramas și vaduva.

- Dubla tragedie in familia lui Gabi Stangau. Violonistul a murit in urma cu doua saptamani, lasand un urma sa un gol imens, iar acum, bunica paterna s-a stins din viața. Cei dragi trec prin momente cumplite, dupa ce artistul și batrani au plecat in lumea celor drepți.

- A trecut mai bine de o saptamana de cand Gabi Stangau a fost inmormantat. Familia lui este in continuare in stare de șoc și cu greu poate accepta ca violonistul a murit. Pentru Diana Berințan, ziua de 1 martie avea o semnificație speciala, mai ales ca are legatura cu momentul in care s-a casatorit.

- Unul dintre cei mai longevivi parlamentari, retras din viața publica și politica cere in instanța reparații morale pentru ca dosarele pe care i le-a instrumentat DNA și care ulterior au fost clasate din lipsa de probe i-au afectat viața personala, printre consecințe fiind decesul soției sale. Ioan Oltean…

- Miercuri, Gabi Stangau a fost condus pe ultimul drum. Sute de persoane au mers sa ii aduca un ultim omagiu. Rude, prieteni, dar și oameni simpli l-au plans pe violonist. Soția lui, Diana Berințan, iși revine cu greu din șocul pierderii.

- Familia lui Gabi Stangau trece prin momente cumplite, dupa ce violonistul a murit intr-un accident de ATV, sambata trecuta. Soția lui, Diana Berințan, cu care era casatorit de doi ani iși reveni cu greu din șocul pierderii, iar astazi, iși va conduce partenerul pe ultimul drum.

- Michael Phelps, 38 de ani, cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, și soția sa, Nicole, au devenit parinți pentru a patra oara. Venirea pe lume a lui Nico i-a incantat pe copiii mai mari ai cuplului, Boomer, Beckett și Maverick. Anul trecut, in octombrie, la ceremonia in cadrul careia a fost introdus…