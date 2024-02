Stiri pe aceeasi tema

- Momente cumplite pentru familia lui Gabi Stangau. Celebrul violonist a fost astazi inmormantat. In mediul online, au aparut o mulțime de imagini de la ceremonie. Soția lui, Diana Berințan, nu s-a putut dezlipi de sicriu, iar lautarii au venit și au cantat melodii triste, in memoria lui Gabi Stangau.

- Muzica romaneasca este doliu, dupa decesul fulgerator al celebrului violonist din Maramures, Gabi Stangau. Acesta cantase alaturi de Andra pe scena, iar la cateva ore distanta a murit intr un accident de ATV, conform stiripesurse.ro.Gabi Stangau a postat o poza de pe ATV ul care i a adus moartea, chiar…

- In ultimele zile au avut loc mai multe episoade de vandalizari ale camioanelor de catre protestatarii francezi. Iar tate acestea se intampla cu politistii si jandarmii de fata. Fortele de ordine nu intervin. Astfel, soferii de pe TIR din Romania, care transporta produse alimentare pe teritoriul Frantei,…

- Este doliu in familia fostului primar din Motru, Dorin Hanu. Soția acestuia, Marieta Hanu, a incetat din viața noaptea trecuta. Femeia suferea de o boala grava. „Familia Hanu anunta, cu durere si tristețe, incetarea din viața a celei care a fost mama, sotie si bunica, Marieta Hanu. Corpul neinsuflețit…

- Pentru performanța este nevoie de disciplina, dar mai ales de placeri nevinovate! Marius Copil a descoperit echilibrul in viața, iar acesta se afla intre viața personala și terenul de tenis! Este unul dintre cei mai buni sportivi, insa are și alte pasiuni ascunse! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini…

- Inca un roman mort in conflictul din Israel. Tal Chaimi, cu dubla cetatenie romano-israeliana, a fost declarat decedat. Ar fi fost ucis chiar in ziua masacrului, pe 7 octombrie, in kibuțul din sudul tarii, fondat chiar de strabunicul lui din Buzau. Intre timp, in Gaza continua bombardamentele, iar presedintele…