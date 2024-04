Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au luat parte la priveghiul lui Costel Corduneanu! Au fost momente sfașietoare pentru familia lui, care a fost nevoita sa iși ia ramas bun de la el. Grațiela este sfașiata de durere și nu a putut sa se dezlipeasca de sicriul sau! Maine urmeaza cea mai grea zi pentru Grațiela.

- Este doliu in lumea interlopilor, dupa moartea lui Costel Corduneanu. Familia il plange pe liderul clanului, care a murit pe un pat de spital, in Targu Mureș. A lasat in urma trei copii și o soție indurerata, cu care era impreuna de 16 ani.

- Costel Corduneanu a decis, in vara anului 2023, sa se casatoreasca cu Grațiela, femeia pe care o avea alaturi de 16 ani. Iata cine este femeia care l-a facut sa iubeasca din nou dupa doua divorțuri.

- Moartea lui Costel Corduneanu a venit ca un șoc pentru cei care l-au cunoscut. Interlopul s-a confruntat cu probleme de sanatate serioase și a avut intr-un spital din Targu Mureș. In zilele urmatoare, familia va lua trupul neinsuflețit și il va aduce acasa, in Iași.

- Momente dureroase pentru familia și apropiații lui Mile Povan. Artistul a fost astazi condus pe ultimul drum. Sute de persoane au venit atat la priveghi, cat și la inmormantare. Și oamenii simpli au mers la ceremonie și s-au rugat pentru sufletul lui.

- Miercuri, Gabi Stangau a fost condus pe ultimul drum. Sute de persoane au mers sa ii aduca un ultim omagiu. Rude, prieteni, dar și oameni simpli l-au plans pe violonist. Soția lui, Diana Berințan, iși revine cu greu din șocul pierderii.

- Cei car l=au cunoscut pe Alexandru Ivan iși revin cu greu din șocul pierderii. Baiatul in varsta de 14 ani, impușcat in apropierea unei stații de metrou din Roma, a fost inmormantat in urma cu o zi, iar ceremonia s-a terminat cu focuri de artificii.

