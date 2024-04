Stiri pe aceeasi tema

- Momente grele pentru familia lui Costel Corduneanu. Ieri a avut loc a doua zi de priveghi, iar maine, interlopul va fi condus pe ultimul drum. In cele doua zile, sute de persoane au venit și i-au adus un ultim omagiu. Soția lui, Grațiela, este copleșita de durere.

- Petronel se numara printre muncitorii care au murit in explozia din Italia. Patru persoane și-au pierdut viața, iar romanul a lasat in urma o soție indurerata și doi copii care au aflat de la școala ca au ramas orfani. In ziua in care a avut loc tragedia, barbatul și-a sunat soția.

- Toți tehnicienii care au fost raniți sau și-au pierdut viața testau funcționalitatea alternatorului la putere maxima. Scopul testarii era de a evalua capacitațile de funcționare ale acestuia sub stres maxim și de a verifica integritatea tuturor componentelor: partea mecanica, partea electrica, conexiunile…

- Un roman a avut parte de un sfarșit tragic in Italia, in urma unei explozii devastatoare la locul de munca. Petronel a lasat in urma o familie indurerata și doi copii gemeni, care au aflat de la școala ca tatal lor s-a stins din viața. Mai mulți romani au

- Tragedia provocata de explozia dela hidrocentrala din Italia a adus in atenția publicului o poveste cutremuratoare - cea a lui Petronel Tanase, un roman cu o familie frumoasa, care și-a pierdut viața in acest incident.

- Andreea Rabciuc a fost inmromantata in urma cu o zi, in Italia, la doua luni dupa ce a fost gasita fara suflare intr-o cabana din Ancona. Tanara a fost data disparuta din de doi ani, iar ramașițele ei au fost gasite in apropierea unei ferme. In 20 martie, o mulțime de oameni au condus-o pe ultimul drum.

- Clipe pline de durere pentru familia și apropiații violonistului Gabriel Stangau, care a fost condus miercuri pe ultimul drum. Muzicantul a fost inmormantat la Dumbravița, acolo unde locuia, in prezența unei mulțimi impresionante. Nu au lipsit nici colegii din domeniu, care au cantat la vioara in mai…

- Ediția din aceasta seara de la Power Couple Romania a adus noi nominalizari. Acest moment a fost unul și mai dificil pentru concurenții care spun ca au legat unele prietenii și le-a fost dificil sa spuna numele persoanelor de care s-au apropiat, pentru a pleca acasa.