Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia provocata de explozia dela hidrocentrala din Italia a adus in atenția publicului o poveste cutremuratoare - cea a lui Petronel Tanase, un roman cu o familie frumoasa, care și-a pierdut viața in acest incident.

- Autoritatile italiene au confirmat decesul unui cetatean roman in urma exploziei produse la hidrocentrala Enel, soldata cu decesul a trei persoane, ranirea grava a altor cinci, precum si cu disparitia a patru persoane.

- Cel puțin patru persoane au murit, alte trei au au suferit arsuri grave, iar alte cinci persoane au fost date disparute, dupa explozia de la centrala hidroelectrica. Foto: Profi MediaScafandrii cauta victime și la aceasta ora in lacul de acumulare pentru a depista victimele. Explozia a avut loc la etajul…

- (UPDATE, 10 aprilie) Un roman se afla printre victimele exploziei din Italia care a avut loc la o hidrocentrala din centrul tarii, potrivit presei italiene. Alti doi oameni au murit, cinci sunt raniti si patru sunt dati disparuti. Cauzele exploziei sunt inca necunoscute. Compania Enel, care opereaza…

- (UPDATE, 10 aprilie) Un roman se afla printre victimele exploziei din Italia care a avut loc la o hidrocentrala din centrul tarii, potrivit presei italiene. Alti doi oameni au murit, cinci sunt raniti si patru sunt dati disparuti. Cauzele exploziei sunt inca necunoscute. Compania Enel, care opereaza…

- Un roman de 45 de ani este una dintre cele trei victime ale exploziei produse marți la o hidrocentrala din Italia.Potrivit agenției ANSA, citata de Mediafax, cele trei persoane decedate in urma exploziei au fost identicate.

- Polițiștii au gasit camionul oprit intr-o zona izolata, fara acoperire la serviciile de telefonie sau internet. Din informațiile oferite de autoritați, se pare ca romanul era angajat al companiei nemțești Abycer și era tatal a cinci copii.Romanul a fost dat disparut de catre familia sa chiar inainte…

- Taylor Swift a donat vineri 100.000 de dolari familiei femeii ucise saptamana aceasta in Kansas City in schimbul de focuri de arma care a izbucnit in timpul paradei in onoarea echipei locale de fotbal american caștigatoare a Super Bowl, potrivit AFP.