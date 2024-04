Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost identificat printre persoanele care au murit in urma exploziei survenite marti la o hidrocentrala in zona lacului de acumulare de la Suviana, in apropierea orasului italian Bologna, relateaza La Repubblica.

- O explozie puternica a avut loc marți la o hidrocentrala din zona Bologna. Bilanțul indica patru persoane decedate, alte trei sunt ranite si cinci au fost date disparute, potrivit b1tv.ro. Explozie puternica la o hidrocentrala din Italia Raniții grav in explozia de la centrala Enel din Suviana au fost…

- Angelina Cristiane De Souza Soarez, o femeie italo-braziliana in varsta de 46 de ani care tocmai fusese achitata la Ascoli Piceno intr-un proces pentru trafic de droguri, a fost gasita moarta in fața unei cladiri parțial ocupate abuziv pe Via Marino Fasan, la Ostia, scrie corriere.it Femeia a cazut…

- Tragedie intr-o familie de romani stabilita de mulți ani in Italia, la Roseto, acolo unde baiatul cel mic, in varsta de 12 ani, și-a gasit fratele mai mare mort, langa calculator, scrie cotidianul Il Messagero.S-a intamplat vineri seara, 29 martie, cand tatal și mama erau in camera de zi, la televizor,…

- Un roman a recurs la un gest șocant in Italia. Și-a batut vecinii cu coada de la matura, dupa ce a observat ca faceau gratar in curtea din spate a casei. Cei doi se aflau in curtea casei lor, iar barbatul i-a atacat. Iata ce l-a deranjat pe roman!

- • La Lapoș, doar doua cupluri au spus ”DA”, iar la Salciile, Talea și Tataru – trei; • Zeci de prahoveni și-au gasit jumatatea peste mari și țari • De la inceputul lui 2024, in jumatate de județ-ZERO casatorii N.Dumitrescu La nivelul Prahovei, nu mai este de mult timp o noutate faptul ca numarul locuitorilor…

- Caz șocant in Italia. Un barbat care a fost dat disparut in urma mai mult timp a fost gasit mort in propria mașina, cazuta intr-o rapa. Dorel era cautat de trei saptamani de familia lui. A fost solicitat ajutorul poliției, iar in cele din urma, veștile au fost tragice.

- Un roman a provocat un grav accident in Italia, in urma caruia prietenul lui a murit, in timp ce partenera șoferului este ranita. Barbatul este acuzat ca a fugit de la fața locului, sperand ca va scapa de polițiști, dupa ce s-a urcat baut la volan.