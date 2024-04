Stiri pe aceeasi tema

- Petronel Tanase locuia in Settimo Torinese de mai mulți ani alaturi de soția și cei doi copii ai lor. Barbatul, in varsta de 45 de ani, si-a pierdut viata in urma exploziei de la hidrocentrala din Italia.

- Autoritatile italiene au confirmat decesul unui cetatean roman in urma exploziei produse la hidrocentrala Enel, soldata cu decesul a trei persoane, ranirea grava a altor cinci, precum si cu disparitia a patru persoane.

- Cel puțin patru persoane au murit, alte trei au au suferit arsuri grave, iar alte cinci persoane au fost date disparute, dupa explozia de la centrala hidroelectrica. Foto: Profi MediaScafandrii cauta victime și la aceasta ora in lacul de acumulare pentru a depista victimele. Explozia a avut loc la etajul…

- (UPDATE, 10 aprilie) Un roman se afla printre victimele exploziei din Italia care a avut loc la o hidrocentrala din centrul tarii, potrivit presei italiene. Alti doi oameni au murit, cinci sunt raniti si patru sunt dati disparuti. Cauzele exploziei sunt inca necunoscute. Compania Enel, care opereaza…

- Un barbat care urma sa vina in Romania, la familie, a murit marți dimineața. Era plecat la munca in Italia, atunci cand a sfarșit tragic. Inițial, s-a spus ca ar fi vorba despre un accident de munca, asta pentru ca s-a stins din viața in timp ce incarca TIR-ul, intr-o parcare.

- Tragedia a lovit o familie de romani stabilita in nordul Italiei, intr-o noapte aparent liniștita, dar care s-a transformat in coșmar. O mama și cei trei copii ai sai au fost rapuși de flacarile unui incendiu devastator, care le-a cuprins locuința din Bologna.

- Trei copii mici au murit intr-un incendiu izbucnit in noaptea de joi spre vineri la Bologna, in nordul Italiei, iar mama minorilor, in varsta de 32 de ani si originara din Romania, a decedat in timp ce era transportata la spital.