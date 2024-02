Stiri pe aceeasi tema

- Finalul ediției din aceasta seara de la Power Couple Romania a adus noi nominalizari, dar și o echipa care a parasit competiția. Concurenții și-au putut stapan cu greu lacrimile cand au aflat ce cuplu a fost eliminat.

- In cea de a șasea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A treia proba din aceasta saptamana i-a surprins pe concurenți intr-o noua ipostaza, și anume, intr-o bucatarie cu susul in jos. Iata la ce decizii au ajuns dupa ce proba s-a terminat și cum au fost…

- In cea de a cincea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A doua proba din aceasta saptamana i-a surprins pe concurenți intr-o noua ipostaza – fetele dicteaza, iar baieții trebuie sa le urmeze orbește. Misiunea fetelor este cu atat mai grea azi – intrucat…

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, Radu Siffredi a fost cel de al doilea concurent care nu are permis de conducere, și care tocmai, de aceea, a primit un bonus de 5 minute in plus la aceasta proba. Iata cum s-au descurcat tanarul și partenera…

- Power Couple Romania – La bine și la greu ii face pe concurenți sa treaca prin numeroase probe dificile. In aceasta ediție, aceștia au trecut pe un pod suspendat la 30 de metri, apoi au așezat mai multe simboluri reprezentative pentru relația lor. Radu Siffredi și Oana Matache au obținut 4 puncte, reușind…

- Ediția de joi seara, 1 februarie, a emisiunii Survivor All Stars, spiritele s-au incins! Echipa Razboinicilor a pierdut imunitatea in fața echipei Faimoșilor. Relu Panescu a fost eliminat de la Survivor All Stars, dupa ce a pierdut in fața Mariei Lungu. Pro TV, gafa majora in timpul emisiunii Survivor…

- Oana Matache și Radu Siffredi formeaza cel mai fresh cuplu din showbiz-ul romanesc! Cei doi au trecut de o noua etapa a relației și și-au testat limitele in noul format ”Power Couple Romania”, care va fi difuzat la Antena 1. Sora Deliei și iubitul ei au vorbit despre emisiunea din care vor face parte,…

- Oana Matache și Radu Siffredi, noul ei iubit, au participat la „Power Couple Romania”, emisiunea ce va fi difuzata in curand la Antena 1. Cei doi au vorbit despre experiența pe care au avut-o in show-ul prezentat de Dani Oțil.Cu toții au fost surprinși cand au aflat ca Oana Matache și Radu Siffredi…