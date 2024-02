Stiri pe aceeasi tema

- Proba la inalțime de la Power Couple a creat probleme concurenților. Radu Siffredi a vrut sa renunțe inca de la inceput, dar a fost incurajat de iubita sa, Oana Matache. Ce decizie importanta a luat concurentul in acest moment.

- Probele de la Power Couple Romania sunt provocatoare pentru toți concurenții. Lino Golden a trecut prin momente dificile cand se afla la inalțime, avand parte de un moment de panica, iar artistul nu mai reușea sa se calmeze.

- Ediția din aceasta seara de la Power Couple Romania a adus noi nominalizari. Acest moment a fost unul și mai dificil pentru concurenții care spun ca au legat unele prietenii și le-a fost dificil sa spuna numele persoanelor de care s-au apropiat, pentru a pleca acasa.

- In cea de a cincea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A doua proba din aceasta saptamana i-a surprins pe concurenți intr-o noua ipostaza – fetele dicteaza, iar baieții trebuie sa le urmeze orbește. Misiunea fetelor este cu atat mai grea azi – intrucat…

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, Radu Siffredi a fost cel de al doilea concurent care nu are permis de conducere, și care tocmai, de aceea, a primit un bonus de 5 minute in plus la aceasta proba. Iata cum s-au descurcat tanarul și partenera…

- Power Couple Romania – La bine și la greu ii face pe concurenți sa treaca prin numeroase probe dificile. In aceasta ediție, aceștia au trecut pe un pod suspendat la 30 de metri, apoi au așezat mai multe simboluri reprezentative pentru relația lor. Radu Siffredi și Oana Matache au obținut 4 puncte, reușind…

- Radu Siffredi a experimentat și el durerile nașterii in ediția cu numarul doi a emisiunii Power Couple Romania – La bine și la greu, difuzata pe data de 6 februarie 2024. Concurentul a facut tot ce i-a stat in putința pentru a nu-și dezamagi partenera, pe Oana Matache.

