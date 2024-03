Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din data de 6 martie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu le-a dat multe batai de cap concurenților. Oana Matache și Radu Siffredi s-au certat in timpul probei „Risipitorii”. Concurenta a țipat la iubitul ei, apoi a izbucnit in lacrimi.

- Radu Siffredi și iubita lui, Oana Matache, participa impreuna la Power Couple, iar in editia de aseara, cei doi au facut o echipa pe cinste in timpul probelor. Gestul neașteptat al lui Radu Siffredi din ediția 14 Power Couple Romania, de pe 5 martie 2024, care le va schimba multora parerea despre el.In…

- Voturile strategice au ieșit la iveala in ediția trecuta, iar Roxana Blenche și soțul ei au fost nominalizați sa paraseasca emisiunea. Șase perechi au ramas in competiția Power Couple Romania pentru marele premiu. Concurentii au intrat in a patra saptamana de concurs fara sa se gandeasca ce ii așteapta.Inca…

- Ediția din aceasta seara a compietiției Power Couple a continuat cu ”lupta” lui Radu Siffredi de a o salva pe iubita lui. Concurentul a acționat contra cronometru și s-a concentrat sa o dezlege pe Oana Matache. De asemenea, a avut o reacție neașteptata cand partenera lui avurt sa il sarute!

- In ediția din data de 13 februarie 2024 a emisiunii Power Couple Romania - La bine și la greu, Radu Siffredi a fost cel de al doilea concurent care nu are permis de conducere, și care tocmai, de aceea, a primit un bonus de 5 minute in plus la aceasta proba. Iata cum s-au descurcat tanarul și partenera…

- Power Couple Romania – La bine și la greu ii face pe concurenți sa treaca prin numeroase probe dificile. In aceasta ediție, aceștia au trecut pe un pod suspendat la 30 de metri, apoi au așezat mai multe simboluri reprezentative pentru relația lor. Radu Siffredi și Oana Matache au obținut 4 puncte, reușind…

- Oana Matache și Radu Siffredi formeaza cel mai tanar cuplul din reality show-ul Power Couple – La bine și la greu, prezentat de Dani Oțil la Antena 1, care are premiera pe 5 februarie, de la 20.30. Dupa un divorț intens mediatizat, sora Deliei Matache a luat viața de la zero alaturi de Radu, acesta…

- Power Couple Romania – La bine și la greu, show-ul care redefinește relația de cuplu, incepe la Antena 1 pe 5 februarie, emisiunea fiind difuzata luni, marți și miercuri, de la 20:30. Competiția prezentata de Dani Oțil aliniaza la start 9 cupluri de vedete pregatite sa treaca prin situații limita și…