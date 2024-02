Oana Matache și Radu Siffredi formeaza cel mai tanar cuplul din reality show-ul Power Couple – La bine și la greu, prezentat de Dani Oțil la Antena 1, care are premiera pe 5 februarie, de la 20.30. Dupa un divorț intens mediatizat, sora Deliei Matache a luat viața de la zero alaturi de Radu, acesta fiind și […] The post Iubitul a convins-o pe Oana Matache sa participe la Power Couple Romania: “Au fost situații in care ne-am pierdut cu firea” VIDEO EXCLUSIV appeared first on Playtech Știri .