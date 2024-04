Stiri pe aceeasi tema

- Astazi ar fi trebuit sa fie o zi de sarbatoare in familia lui Costel Corduneanu. Interlopul ar fi implinit 55 de ani. Rudele nu iși pot reveni din șoc și nu au uitat de acest moment important, așa ca au mers la mormantul lui. Cu greu poate accepta moartea fratelui și Adrian „Beleaua” Corduneanu, care…

- Ieri a fost, de departe, cea mai grea zi pentru familia lui Costel Corduneanu. Interlopul a fost condus pe ultimul drum de sute de persoane. Soția lui, Grațiela, sufera cumplit de cand Costel Corduneanu, iar la inmormantare s-a putut dezlipi cu greu de sicriu.

- Momente grele pentru familia lui Costel Corduneanu. Ieri a avut loc a doua zi de priveghi, iar maine, interlopul va fi condus pe ultimul drum. In cele doua zile, sute de persoane au venit și i-au adus un ultim omagiu. Soția lui, Grațiela, este copleșita de durere.

- Zeci de persoane au luat parte la priveghiul lui Costel Corduneanu! Au fost momente sfașietoare pentru familia lui, care a fost nevoita sa iși ia ramas bun de la el. Grațiela este sfașiata de durere și nu a putut sa se dezlipeasca de sicriul sau! Maine urmeaza cea mai grea zi pentru Grațiela.

- De cand a murit Costel Corduneanu, județul Iași a devenit cel mai pazit oraș, asta pentru ca ieri a inceput priveghiul celui mai important membru al gruparii. Familia il plange pe interlop și și-a dorit ca trupul lui neinsuflețit sa fie adus la un restaurant celebru din Iași intr-un mare stil. A fost…

- Lacrimi și durere la priveghiul lui Costel Corduneanu! Trupul liderului interlopilor a fost adus la un restaurant din Iași, unde cei dragi sunt așeptați pentru a-și lua ramas-bun. Familia sufera in urma pierderii suferite și traiesc o mare drama.

- Este doliu in lumea interlopilor, dupa moartea lui Costel Corduneanu. Familia il plange pe liderul clanului, care a murit pe un pat de spital, in Targu Mureș. A lasat in urma trei copii și o soție indurerata, cu care era impreuna de 16 ani.

- A fost o zi speciala in familia lui Puya! Melinda Gardescu și-a aniversat ziua de naștere, alaturi de Joaquin Bonilla și au fost inconjurați de o mulțime de prieteni apropiați. Cei doi au organizat o petrecere frumoasa.