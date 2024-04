Stiri pe aceeasi tema

- Lacrimi și durere la priveghiul lui Costel Corduneanu! Trupul liderului interlopilor a fost adus la un restaurant din Iași, unde cei dragi sunt așeptați pentru a-și lua ramas-bun. Familia sufera in urma pierderii suferite și traiesc o mare drama.

- Costel Corduneanu s-a stins din viața in urma cu o zi și a lasat in urma multa suferința și durere. Familia lui se pregatește sa il conduca pe ultimul drum. Trupul sau neinsuflețit al sau a fost depus la un restaurant celebru din Iași, unde urmeaza sa aiba loc priveghiul lui.

- Decesul lui Costel Corduneanu, liderul clanului cu același nume din Iași, a dat naștere discuțiilor privind succesiunea la conducerea temutei grupari din zona Moldovei. Costel Corduneanu a fost implicat, de-a lungul anilor, in mai multe infracțiuni grave, cu violența.

- Este doliu in lumea interlopilor, dupa moartea lui Costel Corduneanu. Familia il plange pe liderul clanului, care a murit pe un pat de spital, in Targu Mureș. A lasat in urma trei copii și o soție indurerata, cu care era impreuna de 16 ani.

- Moartea lui Costel Corduneanu a venit ca un șoc pentru cei care l-au cunoscut. Interlopul s-a confruntat cu probleme de sanatate serioase și a avut intr-un spital din Targu Mureș. In zilele urmatoare, familia va lua trupul neinsuflețit și il va aduce acasa, in Iași.

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva! a adus o noua provocare pentru Emi și Cuza, asta pentru ca au avut de pregatit un moment cu totul special, dar in același timp. S-au transformat in Stela Popescu și Alexandru Arșinel.

- Un barbat de 58 de ani, bolnav de cancer, a fost adus de catre fiul sau la Spitalul de Urgența din Iași cu hemoragie masiva, dupa ce serviciul de ambulanța 112 i-a anunțat ca pot trimite o mașina in 3 ore. Ajunși la unitatea de primiri urgențe, au avut parte de un lung chin. Familia acuza medicii ca…