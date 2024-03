Stiri pe aceeasi tema

- China a lansat, miercuri, un satelit care va actiona ca o punte de comunicatii intre operatiunile terestre de pe Pamant si o viitoare misiune pe partea ascunsa a Lunii, marcand o noua etapa in programul de explorare lunara pe termen lung al tarii, transmite Reuters.

- Fostul presedinte al SUA Donald Trump a autorizat, la doi ani de la preluarea mandatului, CIA pentru a lansa o campanie clandestina pe retelele sociale din China, cu scopul de a intoarce opinia publica din China impotriva Guvernului, potrivit unor fosti oficiali ai SUA care au cunostinta in mod direct…

- Donald Trump a autorizat in 2019, la doi ani de la preluarea mandatului de presedinte al SUA, Agentia Centrala de Informatii (CIA) sa lanseze o campanie clandestina pe retelele sociale din China ce viza sa intoarca opinia publica din China impotriva guvernului, au dezvaluit in exclusivitate pentru Reuters…

- Noul avion cu corp ingust al Chinei, C919, produs de Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), care concureaza avioanele de pasageri ale Airbus si Boeing, a facut prima sa calatorie in afara teritoriului chinez, organizand duminica un zbor la Salonul de aviatie din Singapore, transmite Reuters,…

- Compania Tesla a pierdut 80 de miliarde de dolari din valoarea de piața intr-o singura zi. Scaderea s-a produs joi dupa dupa ce Elon Musk a avertizat ca scaderile vor incetini in 2024.Tesla a scazut joi cu peste 12%, potrivit Reuters. Acțiunile Tesla au suferit cea mai mare pierdere procentuala…

- Presa de stat a dezvaluit noi imagini ale celui mai avansat portavion din China. In imagini apar și noile piste de lansare care pot fi folosite de numeroase tipuri de avioane, potrivit Reuters.Prezentat pentru prima data publicului in iunie 2022, Fujian a fost proiectat și construit in intregime…

- Dezvoltatorul de cipuri semiconductoare Nvidia a lansat un nou cip axat pe China, care ii permite accesul pe piața locala, respectand in același timp controalele exporturilor din SUA.Nvidia, unul dintre cei mai importanți producatori de cipuri de inteligența artificiala (AI) din lume, a lansat pe…

- X-37B, avionul spatial secret al armatei americane, care este in intregime robotizat, a decolat joi seara din Florida pentru a saptea sa misiune. A fost pentru prima data cand a fost lansat de pe o racheta Falcon Heavy de la SpaceX, capabila sa il duca pe o orbita mai inalta decat pana acum, relateaza…