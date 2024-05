Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a fost ucis intr-un accident de elicopter, au anuntat luni un oficial iranian si agentia de presa Mehr. Reuters face o scurta prezentare a ceea ce prevede Constitutia iraniana in cazul in care un presedinte este incapacitat sau moare in timpul mandatului, relateaza…

- Elicopterul in care se afla președintele iranian Ebrahim Raisi și alți oficiali, inclusiv ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian, a fost localizat pe un munte din nord-vestul Iranului. Anunțul a fost facut luni de serviciile de salvare iraniene, care au estimat ca situația „nu este buna” pentru…

- Iranul e inmarmurit. Elicopterul in care se afla presedintele tarii, Ebrahim Raisi, s-a prabusit in munti din cauza ceții. Unele surse vorbesc de o aterizare forțata, dar nu exista date certe pana in acest moment privind cauzele accidentului sau soarta celor din elicopter. Zeci echipe de salvare incearca…

- Un elicopter in care se afla și președintele Iranului, Ebrahim Raisi, a aterizat forțat, a informat duminica televiziunea de stat iraniana. Salvatorii fac eforturi disperate pentru a salva persoanele aflate la bord. Televiziunea de stat iraniana spune ca elicopterul care il transporta pe presedintele…

- Update. Cautari intense erau in desfasurare duminica dupa-amiaza in nord-vestul Iranului pentru a gasi elicopterul implicat intr-un accident si la bordul caruia pare ca se aflau presedintele Ebrahim Raisi si ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian, in timp ce starea acestora inca nu este cunoscuta…

- Un elicopter in care se afla președintele Iranului, Ebrahim Raisi a fost implicat intr-un ”incident, a informat duminica televiziunea de stat iraniana. Potrivit primelor informații, elicopterul care il transporta pe presedintele Ebrahim Raisi a avut ”o aterizare dificila”. La acest moment, salvatorii…

