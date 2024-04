Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto va continua sa dezvolte robotaxiuri autonome pe aceeasi platforma pentru vehicule mici, au spus sursele. Decizia reprezinta o abandonare a unui obiectiv de lunga durata pe care seful Tesla, Elon Musk, l-a caracterizat adesea ca fiind misiunea sa principala: masini electrice accesibile…

- Trei companii americane concureaza pentru dezvoltarea unui vehicul pentru misiunea lunara cu echipaj uman Artemis 5, programata pentru sfirșitul acestui deceniu. Dupa cum a anunțat agenția spațiala americana NASA pe 3 aprilie, au primit comanda pentru a dezvolta un așa-numit "rover lunar" (LTV) companiile…

- NASA a decis care sunt cele 3 companii care vor avea șansa sa iși treaca numele pe vehiculul care va merge pe Luna, in cadrul misiunilor Artemis. Astfel, Intuitive Machines, Lunar Outpost și Venturi Astrolab vor lucra la dezvoltarea unui vehicul pentru teren dificil, ce va putea fi condus de astronauți…

- Agentia spatiala americana NASA a anuntat ca este in cautarea a patru voluntari motivati pentru o simulare de un an a vietii pe Marte, transmite sambata DPA, potrivit Agerpres.Incepand din primavara anului 2025, patru voluntari vor petrece 12 luni in cadrul simularii "Mars Dune Alpha, ce se va desfasura…

- Companii americane vor incerca sa trimita o nava spatiala pe Luna la 14 februarie, a anuntat miercuri NASA, la o luna dupa esecul unei prime misiuni private. Misiunea va fi realizata de un modul de aterizare lunara al Intuitive Machines, o companie cu sediul in Houston, Texas, care va fi atasat la virful…