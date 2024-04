Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul incearca sa readuca la viața porturile de la Dunare. Portul Drobeta Turnu Severin, de exemplu, va fi modernizat cu ajutorul unor fonduri externe, dar și de la bugetul de stat, urmand sa beneficieze de o suma de 124,56 milioane lei. Guvernul a adoptat, joi, un act normativ, prin care au fost…

- Managerul spitalului din Targu Carbunești, județul Gorj, anunța falimentul din cauza cheltuielilor cu salariile. Datoriile sunt imense. Spitalul din Targu Carbunești , județul Gorj, se afla la un pas de faliment din cauza cheltuielilor cu salariile, care consuma 99% din buget. Datoriile spitalului se…

- Zeci de perchezitii au fost efectuate in Italia, Austria, Romania si Slovacia. Douazeci si doua de persoane arestate, masini de lux si vile confiscate in cadrul unei anchete europene privind o frauda cu fonduri PNRR de aproximativ 600 de milioane de euro. Frauda a afectat planul national de redresare…

- ”Aprobam o schema de ajutor de stat pentru investitii de interes regional, de peste 50 de milioane de lei. Avem in vedere in special acele investitii cu impact social si economic, care dezvolta comunitati intregi, si vrem ca aceste investitii sa coaguleze si IMM-urile locale, ca furnizori in aceste…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), Florin Barbu , spune ca Romania este o țara suverana din punct de vedere agroalimentar, la acest moment, și da exemplu acele sectoare in care produce mai mult decat are nevoie. Ministrul Agriculturii recunoaște, insa, ca sunt și altele deficitare,…

- Desi Oradea nu are nicio echipa de fotbal care activeaza in primele doua ligi, primarul urbei, Florin Birta, a anuntat ca municipalitatea va investi suma de 472 de milioane de lei, (echivalentul a 94,4 milioane de euro) intr-un stadion modern care ar urma sa fie finalizat in anul 2027. Cu toate ca municipiul…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, anunța ca a fost aprobat bugetul Consiliului Județean Ilfov pentru 2024, care se ridica la peste 940 milioane lei, ceea ce constituie o suma record. Thuma spune ca cea mai mare parte a bugetului merge catre investiții, proiectele mari beneficiind…