- Un șofer roman tocmai a fost condamnat la inchisoare si la plata unei amenzi vamale de peste… 4 milioane de euro, dupa ce autoritațile franceze l-au prins transportand o cantitate uriașa de canabis, bine ascunsa intr-o incarcatura de rumeguș. Incidentul, care a avut loc in Arlay, Franța, i-a surprins…

- Schimbare la varful Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Ministrul Agriculturii a semnat ordinul de demitere a lui Ionuț Lupu de la șefia APIA. Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Ionut Lupu, a fost demis, marti seara, 20 februarie,…

- Daca pana acum, originea carnii neambalate era adesea neclara, de la 1 februarie trebuie precizat exact de unde provine. Nu la noi, ci in Germania. Masura se aplica pentru mai multe tipuri de carne: de porc, oaie, capra și pasare neambalata, neprelucrata și care este vanduta in supermarketuri, macelarii,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca in Romania, foarte puțin teren agricol este nelucrat, doar undeva la 5- 6%, restul este cultivat, pentru ca fermierii primesc subvenție. Florin Barbu susține ca, saptamana viitoare, Comisia Europeana ar urma sa ia o decizie cu privire la cele doua derogari…

- Ministrul Florin Barbu s-a ținut de cuvant și i-a cerut demisia comisarului pe agricultura, Janusz Wojciechowski. Intr-un discurs pe care l-a ținut in Parlamentul European, ministrul Florin Barbu a declarat ca solicitarile fermierilor din toata Europa sunt reale și daca nu sunt luate in seama toți miniștri…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anuntat, luni, intr-o discutie cu fermierii, la Targu Mures, ca va cere demisia comisarului european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, marti, in cadrul Consiliului de Ministri, noteaza Agerpres. "Romania a pus prin Consiliul de…

- Ministrul Barbu anunța ca sectorul ovin va beneficia in acest an de 120 de milioane de euro. Ministrul Agriculturii , Florin Barbu, a anunțat ca sectorul ovin și caprin va primi sprijin financiar in valoare de 80 de milioane de euro prin sprijinul cuplat in anul 2024. De asemenea, se va aloca o suma…