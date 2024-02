Reguli noi de etichetare la produsele din carne în supermarketuri și piețe Daca pana acum, originea carnii neambalate era adesea neclara, de la 1 februarie trebuie precizat exact de unde provine. Nu la noi, ci in Germania. Masura se aplica pentru mai multe tipuri de carne: de porc, oaie, capra și pasare neambalata, neprelucrata și care este vanduta in supermarketuri, macelarii, magazine agricole și piețele saptamanale din Germania. Motivul este ca oricine dorește sa aleaga carne de la fermele locale o poate face de acum mult mai ușor, ceea ce nu era posibil pana la acest moment, cumparatorii nu dispuneau de informații cu privire la originea carnii. Astfel, originea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca in Romania, foarte puțin teren agricol este nelucrat, doar undeva la 5- 6%, restul este cultivat, pentru ca fermierii primesc subvenție. Florin Barbu susține ca, saptamana viitoare, Comisia Europeana ar urma sa ia o decizie cu privire la cele doua derogari…

- Argentina a fost candva una dintre cele mai bogate țari din lume, mai bogata decat Franța sau Germania, iar o mare parte din aceasta bogație a fost construita pe exporturile de carne de vita.

- Starul francez Kylian Mbappe, una dintre vedetele de la Paris Saint-Germain, a luat decizia in privința echipei unde va juca peste cateva luni, dupa ce in vara ii expira contractul la echipa din Hexagon. Kylian Mbappe a ales sa-si continue cariera la o echipa de top din Spania – Real Madrid, dupa cum…

- Spectacol motorizat de excepție in prima competiție a anului la Comandau, unde Raliul Zapezii și istoria au luat startul in cea de-a 8-a ediție a Romania Winter Historic Rally Intr-un decor imbracat in straturi consistente de zapada și gheața, pasionații de motorsport au fost martorii unei intalniri…

- In incercarea de a pune capat spalarii de bani, Uniunea Europeana vrea sa introduca o noua masura. Un acord semnat intre Parlamentul European (PE) si statele membre ale Uniunii Europene prevede interzicerea plaților in numerar de peste 10.000 de euro. Prin intermediul acestei masuri , UE vrea sa apropie…

- Marcel Ciolacu a facut noi declarații vis-a-vis de bugetul pe 2024, care potrivit acestuia este unul „al dezvoltarii și al echitații. Un buget bazat pe investiții și dreptate sociala. Un buget in care creșterea economica se regasește in creșterea nivelului de trai al populației”. Marcel Ciolacu a venit…

- Austria, Polonia și Romania ocupa primele trei locuri in topul celor mai fericite națiuni din Uniunea Europeana, potrivit unei anchete a Eurostat pentru 2022, transmite Euronews. Franța se plaseaza pe locul al 19-lea. Germania este penultima in acest clasament, urmata de Bulgaria. De fapt, Bulgaria…

- Cumparați de la producatorii locali din județul Alba! Ii felicit pe Doru, Marius și Ana, care produc la fabrica din Campeni piese unice, realizate cu atenție la detalii și cu o pasiune autentica pentru lemnul și tradiția rustica. Prin achiziția de produse locale susțineți economia locala și dezvoltarea…