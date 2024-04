Unghiile false, frumoase, dar extrem de periculoase! Produsele folosite pentru aplicarea unghiilor false, adesea direct pe unghia naturala, reprezinta un risc pentru sanatate din cauza substanțelor chimice din conținutul acestora. Publicația ”60 de milioane de consumatori” din Franța a analizat trei categorii de unghii false care exista pe piața sau in saloanele de manichiura și pedichiura: capsule cu lipici, unghii false cu […] The post Unghiile false, frumoase, dar extrem de periculoase! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

