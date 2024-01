Stiri pe aceeasi tema

- Argentina era odata una dintre cele mai bogate țari din lume – mai bogata și decat Franța sau Germania, scrie BBC. Acum, insa, din cauza unei profunde crize economice, Argentina a coborat pana pe locul 70, iar oamenii nu iși mai permit sa iși cumpere nici carne de vita, care era candva principalul produs…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins, sambata, reprezentativa Bosniei-Hertegovina, scor 29-19 (10-6), in ultimul amical de la Yellow Cup. In 12 ianuarie, tricolorii debuteaza la Campionatul European, la care s-au calificat dupa 28 de ani, potrivit news.ro In primul amical de la…

- Napoli - FC Barcelona si Inter Milano - Atletico Madrid se vor confrunta in optimile Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti de luni.Partidele din optimile Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti de luni: FC Porto (Portugalia) - Arsenal Londra (Anglia) Napoli (Italia) - FC…

- Israelul a ridicat astazi nivelul de alerta de calatorie pentru o serie de țari. Multe țari din Europa de Vest, inclusiv Marea Britanie, Franța și Germania, precum și din America de Sud - Brazilia și Argentina in particular - alaturi de Australia și Rusia, au gradul de alerta ridicat la 2.

- Germania și Franța vor juca finala Campionatului Mondial U17 sambata de la ora 14:00, in Indonezia. Germania a trecut de Argentina la penalty-uri, in timp ce Franța a profitat de eliminarea unui adversar și a intors scorul cu reprezentativa din Mali. Franța și Germania vor disputa finala Campionatului…

- China va scuti temporar de obligatia de a obtine vize pentru intrarea pe teritoriul sau cetatenii din Franta, Germania, Italia, Olanda, Spania si Malaezia, intr-o tentativa de a stimula turismul dupa pandemia de COVID-19, relateaza Reuters.