Pentru ce a primit un român o amendă de peste 4 milioane de de euro Un șofer roman tocmai a fost condamnat la inchisoare si la plata unei amenzi vamale de peste… 4 milioane de euro, dupa ce autoritațile franceze l-au prins transportand o cantitate uriașa de canabis, bine ascunsa intr-o incarcatura de rumeguș. Incidentul, care a avut loc in Arlay, Franța, i-a surprins atat pe vameși, cat și pe judecatorii francezi. Romanul transporta circa 1.300 de kilograme de droguri Drogurile au fost depistate cu ajutorul unui caine special dresat. La o inspecție mai amanunțita, ofițerii vamali au descoperit o podea falsa sub care era ascunsa o cantitate impresionanta de droguri,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este țara extremelor, iar acest lucru ni-l arata un cunoscut sat din țara noastra. In timp ce mai multe sate sunt condamnate la saracie, in Certeze ești catalogat ca fiind sarac daca ai Ferrari. Certeze, situat in județul Satu Mare, impresioneaza prin casele dar și prin mașinile care circula…

- Dacia a batut Mercedes, BMW și Audi! Vorbim despre un top facut de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile și dat recent publicitații! Vezi detaliile in randurile de mai jos! Așadar, vești foarte pentru Dacia , care a reușit sa se impuna pe piața europeana, inca de la inceputul anului! Numarul…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare, in dosarul denumit de presa „afacerea Bygmalion”! Are legatura cu fondurile folosite in campania prezidențiala a lui Sarkozy! Așadar, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare…

- Si numarul vizitatorilor straini in Spania s-a situat in 2023 la un nivel record: 85,1 milioane. Sosirile in Spania au crescut cu 18,7% fata de 2022 si au depasit nivelul de dinaintea pandemiei, cand s-au inregistrat 83,5 milioane, arata datele publicate de Institutului National de Statistica (INE).Anul…

- Starul francez Kylian Mbappe, una dintre vedetele de la Paris Saint-Germain, a luat decizia in privința echipei unde va juca peste cateva luni, dupa ce in vara ii expira contractul la echipa din Hexagon. Kylian Mbappe a ales sa-si continue cariera la o echipa de top din Spania – Real Madrid, dupa cum…

- Anul acesta, romanii vor fi nevoiți sa puna pe masa de Craciun carne de porc din import, in cea mai mare parte, adusa din Spania, Germania sau Ungaria. Va fi și mai scumpa cu 15%-20%, fața de anul trecut, in condițiile in care producția interna de carne de porc abia mai acopera undeva la 20% din necesar,…

- Obezitatea ”atarna” din ce in ce mai greu in Europa: un cetațean din șase e considerat obez și mai mult de jumatate dintre adulții din UE sunt supraponderali, transmite Euronews. Obezitatea este o grava problema de sanatate publica, deoarce marește riscul de boli cronice cum este hipertensiunea , diabetul,…

- Marcel Ciolacu a facut noi declarații vis-a-vis de bugetul pe 2024, care potrivit acestuia este unul „al dezvoltarii și al echitații. Un buget bazat pe investiții și dreptate sociala. Un buget in care creșterea economica se regasește in creșterea nivelului de trai al populației”. Marcel Ciolacu a venit…