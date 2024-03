Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, vrea sa taie de spitale și gradinițe 133 de milioane de lei pentru a folosi fondurile la panseluțe! Este acuzația adusa de președintele PSD Sector 1, Florin Manole. Florin Manole spune ca edilul Clotilde Armand a prevazut in buget reduceri de cheltuieli de la…

- Compania Naționala de Investiții a inceput lucrarile la creșa din cartierul Subcetate, care va avea 40 de locuri, imparțite in 4 grupe. Investiția se ridica la peste 12 milioane lei, fiind finanțata de Ministerul Dezvoltarii. O creșa moderna, cu 40 de locuri, imparțite in 4 grupe, va fi ridicata in…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Ministerul Dezvoltarii, proiectul are in vedere consolidarea cladirilor existente ale internatului (cu o capacitate actuala de 25 de camere), a salii multifunctionale, precum si extinderea constructiilor existente. La finalizarea lucrarilor, internatul…

- Chiar in aceasta dimineața, impreuna cu arhitectul șef al orașului, Alexandru Damian, am susținut ambițiosul proiect de reconversie a acestui spațiu, in fața Comisiei Tehnico-Economice de la Ministerul Dezvoltarii. Avizul obținut a fost favorabil! In termen de o saptamana, estimam emiterea Ordinului…

- Potrivit primariei iesene, proiectul de hotarare de guvern privind sala polivalenta va fi in procedura de transparenta decizionala timp de zece zile, iar dupa adoptarea hotararii de catre guvern, va fi organizata licitatia pentru inceperea lucrarilor. Sala Polivalenta ce va fi construita la Iasi are…

- Contractul initial de consolidare si modernizare a sediului Politiei Municipiului Bucuresti a fost incheiat in anul 2008, pentru o perioada de 60 de luni, insa termenul a fost prelungit succesiv pana in 2020, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. Din cauza perioadei lungi de derulare a contractului…

- Ministerul Sanatații a alocat 640 de milioane de lei din PNRR, pentru construirea și dotarea secțiilor de pneumologie și boli infecțioase in cladiri noi, la Spitalul Municipal din Oradea!Ministrul Sanatații, prof. univ. dr. Alexandru RAFILA a semnat contractul de finanțare pentru construcția noilor…