Se încheie lucrările la apă şi canalizare în Scaeşti. Ce alte investiţii urmează Pana in vara, in comuna Scaesti se vor finaliza lucrarile pentru modernizarea infrastructurii de apa potabila si infiintarea retelei de canalizare. Proiectul este realizat in proportie de 99%, iar primarul Mihaela Mateescu spune ca la 1 iulie ar urma sa fie facuta receptia. Investitia este una de mare amploare, valoarea ridicandu-se la peste 36 milioane lei, fonduri obtinute prin PNDL II. Proiecte pentru educatie si sanatate, cu fonduri PNRR In comuna sunt in desfasurare numeroase alte proiecte cu bani obtinuti din fonduri guvernamentale, iar primaria pregateste documentatia pentru licitatie si… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se lucreaza la proiectul pentru reabilitarea Casei Tineretului din Targu Jiu. Cladirea se afla in administrarea Consiliului Județean Gorj. In maximum trei luni de zile proiectul tehnic va fi gata, dupa cum a precizat Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Astfel, la jumatatea acestui…

- Administrația locala turdeana pregatește inaugurarea noii sali polivalente construitre la Turda, Turda Arena, in week-endul 12-14 aprilie 2024, conform unui proiect de hotarare care va fi supus aprobarii consilierilor locali. In aceasta perioada, vor fi organizate activitați culturale, sportive, culinare…

- Lucrari de modernizare a strazii Horea din Campeni: Licitația de aproape 2 milioane de lei, lansata in SEAP Lucrari de modernizare a strazii Horea din Campeni: Licitația de aproape 2 milioane de lei, lansata in SEAP Primaria orașului Campeni, a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, licitația…

- In maximum 6 luni, Alba Iulia și Colegiul Național ”Horea, Cloșca și Crișan” vor avea o baza sportiva moderna Am predat, luni, catre Compania Naționala de Investiții, amplasamentul pentru construirea, in perimetrul Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, a unei baze sportive moderne, care va…

- Desi Oradea nu are nicio echipa de fotbal care activeaza in primele doua ligi, primarul urbei, Florin Birta, a anuntat ca municipalitatea va investi suma de 472 de milioane de lei, (echivalentul a 94,4 milioane de euro) intr-un stadion modern care ar urma sa fie finalizat in anul 2027. Cu toate ca municipiul…

- Joi, 29 februarie, Primaria Periam a publicat pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație de aproape trei milioane de euro pentru „modernizarea infrastructurii rutiere” din comuna. Investiția este finanțata prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

- Primarul comunei Secuieni, domnul Vasile Ivancea, aflat la al patrulea mandat, este incantat sa anunțe finalizarea și progresul remarcabil al unei serii de proiecte ce au avut impact semnificativ in imbunatațirea calitații vieții locuitorilor din zona. Aceste inițiative, concentrate pe domenii cheie…

- Proiectul privind ”Inființarea de rețele de distribuție gaze naturale in satul Mihoveni și extindere rețele de distribuție gaze naturale in satul Sf. Ilie din comuna Șcheia” aprobat la finele anului trecut de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Adrian Ioan Veștea pentru a fi…